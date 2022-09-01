Обещал телефон за молчание: на Одесчине мужчина регулярно насиловал своего племянника

Сентябрь, 01 в 12:35

В Одесчине мужчине, который регулярно вступал в половые отношения со своим племянником, сообщили о подозрении в изнасиловании ребенка. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Сообщается, что преступник уговорил мальчика вступить с ним в сексуальные связи, а затем делал это регулярно. За это он обещал несовершеннолетнему телефон, оплатить развлечения и выполнять любые прихоти.

По месту жительства правонарушителя полицейские провели безотлагательный обыск, во время которого изъяли личные вещи мужчины и ребенка и отобрали у обоих биологические образцы.

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