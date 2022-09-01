Сентябрь, 01 в 19:35

Во Львове вечером 1 сентября начался сильный пожар на автобусном заводе.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области. Пожар площадью более 2 тысяч м.кв. возникла на территории бывшего завода ЛАЗ.

– В 18:29 получили сообщение о пожаре на крыше заброшенного здания по адресу Стрыйская, 45. Подразделения работают, – отметили они.

На фотографиях, уже выложившихся в социальные сети, видно, что серо-черный столб дыма поднимается на десятки метров высотой. Он был заметен в разных районах Львова.

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В пресс-службе добавили, что крыша здания из рубероида, залитого смолой, что привело к сильному задымлению. В то же время, угрозы возгорания для соседних зданий нет.