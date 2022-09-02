В Харькове прогремели взрывы — объявили воздушную тревогу
Требует проверки
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В Харькове 1 сентября раздались взрывы.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільне. Харків.
В Харькове и области в 21:02 была объявлена воздушная тревога. Местных жителей призывают находиться в укрытиях.
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Напомним, что около полуночи 31 августа российские войска выпустили из Белгорода в сторону Харькова три ракеты. Повреждены жилые дома и офисные помещения, вспыхнули пожары. Ранения получили две женщины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 190-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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