Сентябрь, 02 в 16:43

В Хмельницкой области остановили деятельность масштабной преступной группы мошенников. Они размещали в сети фейковые объявления о доставке авто из-за границы по выгодным ценам.

Об этом сообщили в Национальной полиции Хмельницкой области. По данным расследования, преступная группа состояла из 18 участников. Собрал их вместе 54-летний хмельнитчанин.

Они размещали в сети фейковые объявления о продаже различных товаров, а также предложения доставить из-за границы авто. Обязательным условием предоставления услуги была предоплата. Однако ни авто, ни своих денег заказчики не получали. По предварительным подсчетам, ущерб превышает 5 млн грн.

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– Среди пострадавших от таких мошеннических действий – около десяти военных и волонтеров, которые хотели приобрести транспорт для фронта, – отметили в полиции.

На местах проживания фигурантов правоохранители уже провели 35 обысков, во время которых изъяли десятки мобильных телефонов, более 30 банковских карт разных банков, почти полмиллиона гривен наличными в разной валюте и пять премиум-автомобилей.

Пригоняли несуществующие авто из-за границы: на Хмельнитчине задержали мошенников / 5 фотографий

Трем членам организованной преступной группы уже сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.