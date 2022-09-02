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Факты / Происшествия

Гарь в воздухе: в Вышгородском районе под Киевом все еще тушат торфяники

Юля Захарченко, редактор ленты
Гарь в воздухе: в Вышгородском районе под Киевом все еще тушат торфяники
Фото: ГСЧС

В Киевской области до сих пор тушат торфяники, которые во второй раз загорелись в течение недели. Жители столицы и области сообщают, что в воздухе сейчас стоит гарь.

– Сейчас в Киеве наблюдается сильное задымление воздуха. Это вызвано пожаром в Киевской области. В селе Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация первой ячейки торфяного пожара, — сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отметили, что эта ситуация осложняется сезонным явлением – метеорологической дымкой.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

Сейчас смотрят
  • закрыть окна дома;
  • не выходить лишний раз на улицу;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на наибольшую мощность.

В ГСЧС отметили, что ситуация с пожарами в экосистемах Киевской области полностью контролируемая. Нет причин для паники, поскольку это сезонное явление.

Согласно сервису IQ-Air, Киев по состоянию на 9:00 находится на третьем месте по уровню загрязнения воздуха среди всех городов мира. Самая плохая ситуация в районе Оболони и на Левом берегу.

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