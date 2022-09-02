Гарь в воздухе: в Вышгородском районе под Киевом все еще тушат торфяники
В Киевской области до сих пор тушат торфяники, которые во второй раз загорелись в течение недели. Жители столицы и области сообщают, что в воздухе сейчас стоит гарь.
– Сейчас в Киеве наблюдается сильное задымление воздуха. Это вызвано пожаром в Киевской области. В селе Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация первой ячейки торфяного пожара, — сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС отметили, что эта ситуация осложняется сезонным явлением – метеорологической дымкой.
Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:
- закрыть окна дома;
- не выходить лишний раз на улицу;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на наибольшую мощность.
В ГСЧС отметили, что ситуация с пожарами в экосистемах Киевской области полностью контролируемая. Нет причин для паники, поскольку это сезонное явление.
Согласно сервису IQ-Air, Киев по состоянию на 9:00 находится на третьем месте по уровню загрязнения воздуха среди всех городов мира. Самая плохая ситуация в районе Оболони и на Левом берегу.