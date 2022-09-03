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Факты / Происшествия

Взрывы в Олешках на Херсонщине – детонация после ударов ВСУ

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Взрывы в Олешках на Херсонщине – детонация после ударов ВСУ

В районе Олешков Херсонской области слышны взрывы. Очевидно, продолжается детонация после ударов Вооруженных сил Украины.

Однако официального подтверждения этой информации нет.

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На днях в оккупированных Олешках тоже прогремели мощные взрывы. Предварительно вспыхнул пожар в районе фабрики Юность, где скапливались русские военные.

На месте пожара местные жители слышали звуки детонации, возможно, российских боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 192-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Євген Рищук

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