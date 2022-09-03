Взрывы в Олешках на Херсонщине – детонация после ударов ВСУ
Требует проверки
В районе Олешков Херсонской области слышны взрывы. Очевидно, продолжается детонация после ударов Вооруженных сил Украины.
Однако официального подтверждения этой информации нет.
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На днях в оккупированных Олешках тоже прогремели мощные взрывы. Предварительно вспыхнул пожар в районе фабрики Юность, где скапливались русские военные.
На месте пожара местные жители слышали звуки детонации, возможно, российских боеприпасов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 192-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Євген Рищук