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Разрешили ребенку взять РПГ-26: в Чернигове сообщено подозрение двум военным

Валентина Летяк, редактор ленты
Разрешили ребенку взять РПГ-26: в Чернигове сообщено подозрение двум военным
Фото: Офис генпрокурора

Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее телесные повреждения нескольких человек (ч.2 ст. 414 УКУ) – по этой статье ГБР объявило подозрение двум военнослужащим, причастным к ранению детей на выставке оружия в Чернигове 3 сентября.

По данным следствия, военный разрешил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок. В результате выстрела пострадали шесть детей и трое взрослых.

Подозрение объявлено этому военнослужащему и его командиру, приказавшему подчиненным привезти оружие на выставку.

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Обоим грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Военнослужащих задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове произошел днем ​​3 сентября. В результате выстрела из реактивной противотанковой гранаты, оказавшейся в руках ребенка, травмированы шесть детей в возрасте от 2 до 13 лет.

Черниговская прокуратура начала расследование инцидента в уголовном производстве по ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием).

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Источник: ГБР
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