В Донецкой области восьмиклассник изнасиловал 12-летнюю девочку, видео издевательств выложил в сеть

Сентябрь, 05 в 17:07

В Константиновке Донецкой области на территории заброшенной школы ученик 8 класса изнасиловал 12-летнюю девочку, а затем выложил в соцсеть видео издевательств.

О совершении преступления в полицию 4 сентября сообщила мать школьницы. Само изнасилование произошло еще 29 августа.

Правоохранители быстро нашли злоумышленника и вместе с опекуном доставили его в отдел полиции. В его присутствии 13-летний парень признал свою вину.

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Полиция квалифицировала преступление по ч. 4 ст. 152 УКУ (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет). Видео издевательств приобщили к материалам дела.

Готовится направление производства в суд, который должен решить дальнейшую судьбу несовершеннолетнего.