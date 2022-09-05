В Винницкой области слышны взрывы: глава ОВА сообщает о работе ПВО
В Винницкой области во время воздушной тревоги было слышно несколько взрывов.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
По его словам, в области работало наше ПВО. К тому же глава ОВА призвал жителей не покидать укрытий до отбоя тревоги.
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В социальных сетях сообщалось по меньшей мере о двух взрывах.
В настоящее время угроза воздушных атак остается в Одесской, Николаевской, Херсонской и Луганской областях.
Напомним, что 24 августа во время воздушной тревоги в Черниговской и Винницкой областях успешно сработала противовоздушная оборона — наши военные уничтожили вражеские беспилотники.
Источник: Сергей Борзов