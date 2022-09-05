В гараже в Буче нашли останки двух человек, замученных и сожженных оккупантами
Сотрудники полиции обнаружили в одном из гаражей в Буче Киевской области останки не менее двух человек, казненных и сожженных российскими оккупантами.
Помещение гаража полностью выгорело, сообщил начальник полиции в Киевской области Андрей Небитов.
– По свидетельствам местных жителей, во время вражеской оккупации российские военные убили здесь несколько человек, – подчеркнул он.
На месте правоохранители обнаружили две цепочки, крестик, шестиугольную звезду, шпильку для волос и три ключа на металлическом держателе.
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К зверствам и убийствам мирных украинцев в оккупированной Буче причастны кадыровцы, десантники из Пскова, а также силовики Росгвардии.
Фото: Андрій Нєбитов