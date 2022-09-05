Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В гараже в Буче нашли останки двух человек, замученных и сожженных оккупантами

Валентина Летяк, редактор ленты
В Бучі знайшли останки двох людей

Сотрудники полиции обнаружили в одном из гаражей в Буче Киевской области останки не менее двух человек, казненных и сожженных российскими оккупантами.

Помещение гаража полностью выгорело, сообщил начальник полиции в Киевской области Андрей Небитов.

– По свидетельствам местных жителей, во время вражеской оккупации российские военные убили здесь несколько человек, – подчеркнул он.

На месте правоохранители обнаружили две цепочки, крестик, шестиугольную звезду, шпильку для волос и три ключа на металлическом держателе.

Сейчас смотрят

К зверствам и убийствам мирных украинцев в оккупированной Буче причастны кадыровцы, десантники из Пскова, а также силовики Росгвардии.

Читайте
12 выстрелов в спину: военного РФ подозревают в убийстве мирных жителей в Мрие на Киевщине

Фото: Андрій Нєбитов

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка