В Запорожье ночью раздалось около четырех взрывов
Требует проверки
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В Запорожье ночью 5 сентября прогремели взрывы.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільне. Запоріжжя. Очевидцы насчитали около четырех взрывов.
Отметим, что перед взрывами в 1:28 в Запорожье и области объявили воздушную тревогу, которая длилась до 1:59.
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Официальной информации по поводу взрывов пока нет. В то же время местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором слышны звуки взрывов.
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