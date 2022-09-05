Сентябрь, 05 в 6:07

В Запорожье ночью 5 сентября прогремели взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільне. Запоріжжя. Очевидцы насчитали около четырех взрывов.

Отметим, что перед взрывами в 1:28 в Запорожье и области объявили воздушную тревогу, которая длилась до 1:59.

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Официальной информации по поводу взрывов пока нет. В то же время местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором слышны звуки взрывов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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