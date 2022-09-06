Сентябрь, 06 в 19:59

Во временно оккупированном Бердянске подорвали автомобиль так называемого коменданта города Артема Бардина.

Об этом сообщили на Facebook-странице Бердянского городского совета.

Отмечается, что автомобиль взорвался в самом центре города — возле здания военно-гражданской администрации. Оккупационного коменданта госпитализировали с тяжелыми ранениями.

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Впоследствии общественный активист и блогер Сергей Стерненко сообщил, что коллаборант Артем Бардин после взрыва не выжил.

В российских Telegram-каналах также опубликовали видео горящего автомобиля и отмечается, что на улице слышали перестрелку.

В настоящее время данная информация требует официального подтверждения украинской стороны.

Источник: Бердянский горсовет, Сергей Стерненко

Фото: Бердянский горсовет