В Бердянске подорвали авто оккупационного коменданта: он умер
Во временно оккупированном Бердянске подорвали автомобиль так называемого коменданта города Артема Бардина.
Об этом сообщили на Facebook-странице Бердянского городского совета.
Отмечается, что автомобиль взорвался в самом центре города — возле здания военно-гражданской администрации. Оккупационного коменданта госпитализировали с тяжелыми ранениями.
Впоследствии общественный активист и блогер Сергей Стерненко сообщил, что коллаборант Артем Бардин после взрыва не выжил.
В российских Telegram-каналах также опубликовали видео горящего автомобиля и отмечается, что на улице слышали перестрелку.
В настоящее время данная информация требует официального подтверждения украинской стороны.
Источник: Бердянский горсовет, Сергей Стерненко
Фото: Бердянский горсовет