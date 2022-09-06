В Херсоне было слышно как минимум восемь мощных взрывов
Во временно оккупированном Херсоне прогремело как минимум восемь взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Корреспонденты Суспильного пишут, что звуки взрывов достаточно мощные.
К слову, днем 6 сентября местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в Бердянске, который также находится под временной оккупацией.
Взрыв прогремел рядом с админзданием. Местные паблики пишут, что возле исполкома взорвали авто, оно сгорело полностью.
По предварительной информации, это был автомобиль оккупационного “коменданта”.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в районе Херсона оккупанты подняли бунт и написали отказ от участия в боевых действиях в Украине.
Одной из причин бунта россиян является неудовлетворительное всестороннее обеспечение, поскольку на передовых позициях личный состав остался даже без воды.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.