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Факты / Происшествия

В Херсоне было слышно как минимум восемь мощных взрывов

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
В Херсоне было слышно как минимум восемь мощных взрывов
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Херсоне прогремело как минимум восемь взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Корреспонденты Суспильного пишут, что звуки взрывов достаточно мощные.

К слову, днем 6 сентября местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в Бердянске, который также находится под временной оккупацией.

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Взрыв прогремел рядом с админзданием. Местные паблики пишут, что возле исполкома взорвали авто, оно сгорело полностью.

По предварительной информации, это был автомобиль оккупационного “коменданта”.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в районе Херсона оккупанты подняли бунт и написали отказ от участия в боевых действиях в Украине.

Одной из причин бунта россиян является неудовлетворительное всестороннее обеспечение, поскольку на передовых позициях личный состав остался даже без воды.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

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