Били руками и ногами по голове и туловищу: в Киеве трое несовершеннолетних напали на школьницу
В Киеве сообщили о подозрении трем несовершеннолетним девушкам, которые избили школьницу.
Их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 296 УК Украины — хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное группой лиц.
По информации следствия, подозреваемые в возрасте 17, 16 и 14 лет, находясь на территории неработающего детского учреждения, использовали ничтожный повод для конфликта с 15-летней потерпевшей.
Девушки били школьницу руками и ногами в область головы и туловища, в результате чего она получила телесные повреждения.
Одна из несовершеннолетних использовала слезоточивый газ.
Девушки не реагировали на просьбы школьницы прекратить издевательства.
В прокуратуре заявили, что хулиганские действия несовершеннолетних сопровождались желанием противопоставить себя обществу, продемонстрировать пренебрежение общепринятыми нормами и правилами поведения, демонстрацией своего численного преимущества.
Источник: Киевская городская прокуратура