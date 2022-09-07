Били руками и ногами по голове и туловищу: в Киеве трое несовершеннолетних напали на школьницу

Сентябрь, 07 в 14:13

В Киеве сообщили о подозрении трем несовершеннолетним девушкам, которые избили школьницу.

Их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 296 УК Украины — хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное группой лиц.

По информации следствия, подозреваемые в возрасте 17, 16 и 14 лет, находясь на территории неработающего детского учреждения, использовали ничтожный повод для конфликта с 15-летней потерпевшей.

Сейчас смотрят

Девушки били школьницу руками и ногами в область головы и туловища, в результате чего она получила телесные повреждения.

Одна из несовершеннолетних использовала слезоточивый газ.

Девушки не реагировали на просьбы школьницы прекратить издевательства.

В прокуратуре заявили, что хулиганские действия несовершеннолетних сопровождались желанием противопоставить себя обществу, продемонстрировать пренебрежение общепринятыми нормами и правилами поведения, демонстрацией своего численного преимущества.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура