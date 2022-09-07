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Факты / Происшествия

Били руками и ногами по голове и туловищу: в Киеве трое несовершеннолетних напали на школьницу

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Били руками и ногами по голове и туловищу: в Киеве трое несовершеннолетних напали на школьницу

В Киеве сообщили о подозрении трем несовершеннолетним девушкам, которые избили школьницу.

Их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 296 УК Украины — хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное группой лиц.

По информации следствия, подозреваемые в возрасте 17, 16 и 14 лет, находясь на территории неработающего детского учреждения, использовали ничтожный повод для конфликта с 15-летней потерпевшей.

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Девушки били школьницу руками и ногами в область головы и туловища, в результате чего она получила телесные повреждения.
Одна из несовершеннолетних использовала слезоточивый газ.

Девушки не реагировали на просьбы школьницы прекратить издевательства.

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В прокуратуре заявили, что хулиганские действия несовершеннолетних сопровождались желанием противопоставить себя обществу, продемонстрировать пренебрежение общепринятыми нормами и правилами поведения, демонстрацией своего численного преимущества.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

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