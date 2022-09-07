Сентябрь, 07 в 18:00

В Запорожской области российская армия обстреляла из реактивных систем залпового огня Град Малую Токмачку, в результате чего погибли три человека и ранены еще семеро мирных жителей.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, враг обстрелял из Градов село Малая Токмачка Пологовского района.

Он отметил, что в одном из дворов находились восемь гражданских людей, которые в это время получали гуманитарную помощь.

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Глава Запорожской ОВА отметил, что враг не останавливается – обстрелы российской армии из РСЗО Град продолжаются.