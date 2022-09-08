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“Благотворители” продавали военным бронежилеты, купленные за пожертвования украинцев — ГБР

Валентина Летяк, редактор ленты
благодійна організація продавала військовим бронежилети, куплені за пожертви
Фото: ГБР

ГБР разоблачило в Киеве благотворительную организацию, которая еще в начале полномасштабного вторжения РФ объявила сбор $1 млн на приобретение бронежилетов, касок, медикаментов и авто для Вооруженных сил Украины, а на самом деле наживалась на пожертвованиях людей.

По данным следователей, после ввоза в Украину не менее 1 тыс. бронежилетов и пластин под видом гуманитарки руководитель организации совместно с должностными лицами решили заработать денег.

Перед тем как их задержали, так называемые благотворители успели продать военным 30 единиц индивидуальной защиты на сумму более 500 тыс. грн.

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благодійна організація продавала військовим бронежилети, куплені за пожертви

Фото: ДБР

Руководителю организации объявлено подозрение по факту продажи гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере и во время действия военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УКУ). Ему грозит лишение свободы до 7 лет.

Следователи устанавливают лиц, которые могут быть причастны к незаконной продаже бронежилетов.

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Источник: ГБР
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