Двое пулеметчиков “ЛНР”, которые обстреливали позиции ВСУ, получили 10 и 15 лет тюрьмы
В Украине приговорены к 10 и 15 годам лишения свободы двух пулеметчиков российских оккупационных сил из террористической группировки ЛНР.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
— По материалам СБУ к реальным срокам заключения приговорены два боевика террористической организации ЛНР, которые в составе оккупационных группировок штурмовали украинские города в Луганской области, — отметили в пресс-службе.
Обоих злоумышленников взяли в плен во время боевых столкновений на восточном направлении. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 15 и 10 лет соответственно.
В СБУ рассказали, что один из фигурантов — боевик так называемого 6-го казачьего полка народной милиции ЛНР, который попал в плен в районе поселка Екатериновка Попаснянского района. Он пытался выдать себя за принудительно мобилизованного гражданина РФ, однако его разоблачили.
Еще одним предателем оказался ранее осужденный боевик той же “ЛНР”, участвовавший в штурмах Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, а также в разграблении захваченных предприятий и жилищ местных жителей.
Украинские военные захватили его вместе с еще семью оккупантами во время боев на Бахмутском направлении.