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Факты / Происшествия

Двое пулеметчиков “ЛНР”, которые обстреливали позиции ВСУ, получили 10 и 15 лет тюрьмы

Ольга Тетеріна, редактор ленты
вязниця
Фото: Depositphotos

В Украине приговорены к 10 и 15 годам лишения свободы двух пулеметчиков российских оккупационных сил из террористической группировки ЛНР.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

— По материалам СБУ к реальным срокам заключения приговорены два боевика террористической организации ЛНР, которые в составе оккупационных группировок штурмовали украинские города в Луганской области, — отметили в пресс-службе.

Обоих злоумышленников взяли в плен во время боевых столкновений на восточном направлении. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 15 и 10 лет соответственно.

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В СБУ рассказали, что один из фигурантов — боевик так называемого 6-го казачьего полка народной милиции ЛНР, который попал в плен в районе поселка Екатериновка Попаснянского района. Он пытался выдать себя за принудительно мобилизованного гражданина РФ, однако его разоблачили.

Еще одним предателем оказался ранее осужденный боевик той же “ЛНР”, участвовавший в штурмах Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, а также в разграблении захваченных предприятий и жилищ местных жителей.

Украинские военные захватили его вместе с еще семью оккупантами во время боев на Бахмутском направлении.

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Источник: СБУ
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