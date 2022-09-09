В Бердянске и Чугуеве прогремела серия взрывов — что известно
Требует проверки
Фото: Факты ICTV
В Бердянске Запорожской области и Чугуеве на Харьковщине прогремела серия мощных взрывов, сообщают местные жители.
– Бердянск. Сильный взрыв. Прожарка русни продолжается, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.
В то же время Харьковщина находится под постоянными обстрелами российской армии – на этот раз враг вел огонь по Чугуеву.
– Харьковщина под обстрелом. Будьте в укрытиях, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.
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