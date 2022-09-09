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Факты / Происшествия

В Бердянске и Чугуеве прогремела серия взрывов — что известно

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
вибух у Дніпрі
Фото: Факты ICTV

В Бердянске Запорожской области и Чугуеве на Харьковщине прогремела серия мощных взрывов, сообщают местные жители.

– Бердянск. Сильный взрыв. Прожарка русни продолжается, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

В то же время Харьковщина находится под постоянными обстрелами российской армии – на этот раз враг вел огонь по Чугуеву.

– Харьковщина под обстрелом. Будьте в укрытиях, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

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