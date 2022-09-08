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Факты / Происшествия

В оккупированном Донецке в районе Донбасс Арены прогремел взрыв

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
В оккупированном Донецке в районе Донбасс Арены прогремел взрыв

В Киевском районе временно оккупированного Донецка утром был слышен взрыв.

Местные Telegram-каналы пишут о прилете в районе Донбасс Арены.

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Также паблики пишут об обстрелах Гладовки – микрорайона Донецка. Местные жители сообщают, что горят гаражи.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что российские оккупанты продолжают обстреливать военные и гражданские объекты на разных направлениях.

Но Вооруженные силы Украины удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши военные успешно отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Константиновка, Дубравное, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

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