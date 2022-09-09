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Факты / Происшествия

Оккупанты нанесли авиаудар по больнице на Сумщине — есть пострадавшие

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Оккупанты нанесли авиаудар по больнице на Сумщине — есть пострадавшие

Российские войска продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумской области.

Сегодня после 9 утра российская авиация, не пересекая границу Украины, нанесла авиаудар по больнице Великописаревской общины.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, в результате вражеского обстрела помещение разрушено, есть пострадавшие среди людей.

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Оккупанты нанесли авиаудар по больнице на Сумщине — есть пострадавшие / 2 фотографии

Напомним, в минувшее воскресенье, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли северные общины Сумской области. Зафиксировали около 40 прилетов.

Ранее в Офисе президента сообщили, что с начала полномасштабной войны в Украине в результате российских обстрелов в Сумской области повреждено 2 638 объектов критической инфраструктуры и жилищного фонда.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Фото: Дмитрий Живицкий

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