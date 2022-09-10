350 тыс. грн за содействие выезду за границу: под Киевом задержали главу РВА и его советника

Сентябрь, 10 в 15:40

В Киевской области и. о. начальника районной военной администрации и его советник наладили схему получения взяток за содействие выезду за границу.

Оба задержаны в Броварском районе на попытке получения неправомерной выгоды в размере 350 тыс. грн, сообщил председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба.

По его словам, чиновники вносили данные о лицах в информационную базу Шлях, что давало возможность беспрепятственно пересечь границу.

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За так называемую услугу они требовали определенное вознаграждение.

По данным МВД, с начала военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы более 8 тыс. мужчин, по возрасту подлежащих призыву во время мобилизации.