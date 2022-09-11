Сентябрь, 10 в 22:15

Российская армия снова обстреляла Днепропетровскую область. В частности, под обстрелы попал Синельниковский район, где в результате вражеских ударов повреждены два грузовика и трактор, фактически разрушены гараж и кузница.

В этом районе зафиксированы “прилеты” шести ракет С-300 среднего радиуса действия. На местах ударов образовались воронки глубиной до семи метров, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В Марганецкой общине в результате обстрелов повреждены 10 жилых домов, 12 хозяйственных построек, газопровод и линии электропередач.

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А Зеленодольскую общину враг во второй раз вечером обстрелял из ракетных систем залпового огня Ураган. В Большой Костромке повреждены 14 домов и линия электропередач, уже сейчас ведутся ремонтные работы.

Также Лукашук рассказал, что СБУ разоблачили изменницу — 62-летняя жительница Днепропетровщины сотрудничала с ФСБ России. Она отчитывалась о позициях ВСУ в Днепре и корректировала ракетные выстрелы. Женщине сообщили о подозрении в государственной измене.