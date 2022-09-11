В Славянске украинец сдавал позиции ВСУ: его приговорили к восьми годам тюрьмы

Сентябрь, 11 в 16:47

В Донецкой области осужден житель Славянска, который передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины. Суд определил ему наказание — мужчина будет находиться за решеткой восемь лет.

По данным Офиса генерального прокурора, в мае 2022 года гражданин использовал собственный аккаунт в запрещенной Украине социальной сети, чтобы передать представителю незаконного вооруженного формирования России информацию о передвижении ВСУ.

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Украинец направлял врагу данные о расположении военной техники и личного состава, блокпостах и ​​маршрутах передвижения украинских защитников на территории Краматорского района Донецкой области.

Суд вынес приговор против мужчины за распространение информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Его приговорили к восьми годам тюремного заключения.