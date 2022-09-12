Подозревают в убийстве грузинского магната: в Белой Церкви задержали киллера из Чечни
В Белой Церкви на Киевщине задержан член группы киллеров, подозреваемый в причастности к убийству грузинского магната Николоза Давиташвили.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
По его словам, 39-летний уроженец Чеченской Республики (Российская Федерация) долгое время находился в международном розыске.
52-летний бизнесмен Давиташвили исчез 26 ноября 2019 года в центре Киева. Позже его труп с огнестрельными ранениями обнаружили в колодце.
— Холоднокровное убийство было совершено по корыстным мотивам и по предварительному сговору группы лиц. Убийцы стреляли несколько раз в грудь и шею потерпевшему, – отметил Небитов.
Он поблагодарил работников криминальной полиции области и бойцов КОРД за успешную спецоперацию.
Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.
Источник: Андрей Небитов