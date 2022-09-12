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Подозревают в убийстве грузинского магната: в Белой Церкви задержали киллера из Чечни

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Подозревают в убийстве грузинского магната: в Белой Церкви задержали киллера из Чечни

В Белой Церкви на Киевщине задержан член группы киллеров, подозреваемый в причастности к убийству грузинского магната Николоза Давиташвили.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, 39-летний уроженец Чеченской Республики (Российская Федерация) долгое время находился в международном розыске.

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52-летний бизнесмен Давиташвили исчез 26 ноября 2019 года в центре Киева. Позже его труп с огнестрельными ранениями обнаружили в колодце.

— Холоднокровное убийство было совершено по корыстным мотивам и по предварительному сговору группы лиц. Убийцы стреляли несколько раз в грудь и шею потерпевшему, – отметил Небитов.

Он поблагодарил работников криминальной полиции области и бойцов КОРД за успешную спецоперацию.

Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

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Источник: Андрей Небитов

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