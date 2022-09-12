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Факты / Происшествия

В столичных школах и ТЦ Lavina ищут взрывчатку

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Взрывотехническая служба

12 сентября в Киеве проверяют информацию о минировании всех школ города, а также ТЦ Lavina.

Посетителей и персонал вывели из здания торгового центра.

Родителей учеников начальных классов вызвали в учебные заведения, чтобы забрали детей домой.

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Приостановили учебный процесс и для тех школьников, которые учатся дистанционно.

Напомним, что в прошлом месяце неоднократно появлялись сообщения о минировании в Виннице, Тернополе, Черкассах, Кропивницком.

В списке объектов чаще всего были торговые центры и железнодорожные вокзалы.

Началась волна псевдоминирований в Украине до полномасштабного вторжения РФ – в январе 2022 года.

Из-за регулярных сообщений администрациям учебных заведений даже пришлось вводить дистанционное обучение.

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