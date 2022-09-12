Содержание алкоголя превышало норму в 25 раз: в Одессе пьяный водитель чуть “не сломал” драггер

Сентябрь, 12 в 17:15

В Одессе задержали рекордсмена по пьяному вождению — количество алкоголя у водителя превышало допустимую норму в 25 раз.

Антирекорд поставил водитель ВАЗа. Патрульная полиция города задержала его на улице Довгой.

– Патрульные полицейские предложили пройти водителю осмотр на состояние опьянения. На что он согласился. В результате чего драгер показал все стрелки вверх. А это значит, что уровень алкоголя превышает норму в 25 раз. Водителя отстранили от управления транспортным средством и составили все необходимые протоколы, — сообщают в Патрульной полиции Одесской области.

К слову, в Ровенской области, неподалеку от Острога, 40-летний житель Хмельницкой области, который руководил Volvo, проигнорировав дорожные знаки “Ограничение максимальной скорости” и “Стоп”, не соблюдал правила проезда блок-постов и въехал в бетонную конструкцию последнего.

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Фото: Патрульная полиция