В Балаклее энергетик подорвался на растяжке, оставленной оккупантами
Фото: ГБР
В освобожденной Балаклее Харьковской области 13 сентября во время исполнения своих служебных обязанностей погиб энергетик.
Мастер службы линий Купянского высоковольтного РЭС помогал восстанавливать критическую инфраструктуру города.
– Он подорвался на растяжке, оставленной врагом. Он заплатил дорогую цену, выполняя свою работу, спасая других людей. Вечная и светлая память! – сообщает Балаклейский горсовет.
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В полиции Харьковской области сегодня подтвердили факт смерти человека в результате пыток в админздании Балаклейского отделения полиции.
Боевики так называемой ЛНР и Чеченской Республики, а также ОМОНовцы из Тольятти и ФСБшники содержали там от 8 до 15 человек.
Точное количество удерживаемых и пострадавших еще уточняется.