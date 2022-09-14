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Факты / Происшествия

В Балаклее энергетик подорвался на растяжке, оставленной оккупантами

Валентина Летяк, редактор ленты
Балаклія
Фото: ГБР

В освобожденной Балаклее Харьковской области 13 сентября во время исполнения своих служебных обязанностей погиб энергетик.

Мастер службы линий Купянского высоковольтного РЭС помогал восстанавливать критическую инфраструктуру города.

– Он подорвался на растяжке, оставленной врагом. Он заплатил дорогую цену, выполняя свою работу, спасая других людей. Вечная и светлая память! – сообщает Балаклейский горсовет.

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В полиции Харьковской области сегодня подтвердили факт смерти человека в результате пыток в админздании Балаклейского отделения полиции.

Боевики так называемой ЛНР и Чеченской Республики, а также ОМОНовцы из Тольятти и ФСБшники содержали там от 8 до 15 человек.

Точное количество удерживаемых и пострадавших еще уточняется.

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