В Балаклее энергетик подорвался на растяжке, оставленной оккупантами

Сентябрь, 14 в 16:42

В освобожденной Балаклее Харьковской области 13 сентября во время исполнения своих служебных обязанностей погиб энергетик.

Мастер службы линий Купянского высоковольтного РЭС помогал восстанавливать критическую инфраструктуру города.

– Он подорвался на растяжке, оставленной врагом. Он заплатил дорогую цену, выполняя свою работу, спасая других людей. Вечная и светлая память! – сообщает Балаклейский горсовет.

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В полиции Харьковской области сегодня подтвердили факт смерти человека в результате пыток в админздании Балаклейского отделения полиции.

Боевики так называемой ЛНР и Чеченской Республики, а также ОМОНовцы из Тольятти и ФСБшники содержали там от 8 до 15 человек.

Точное количество удерживаемых и пострадавших еще уточняется.