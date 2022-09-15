Во Львове “заминированы” почти все школы — детей эвакуировали
Во Львове 15 сентября поступило сообщение о якобы минировании большинства школ города. В настоящее время учеников эвакуировали, сообщает горсовет.
– Сообщение о заминировании поступило от ГСЧС. Согласно протоколу, управление образования города сообщило все школы, поэтому сейчас осуществляется эвакуация детей. Параллельно с этим работники образовательных учреждений сообщают родителям, чтобы те забрали детей домой, – говорится в сообщении.
Специалисты сейчас обследуют помещения школ и прилегающие к ним территории на наличие взрывоопасных предметов.
Несколько дней назад в Киеве проверяли информацию о заминировании всех школ города, а также ТЦ Lavina.
Посетителей и персонал вывели из помещения торгового центра, а в школах вызвали родителей учеников начальных классов, чтобы забрали детей домой.
Источник: Львовский городской совет