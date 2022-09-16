Сентябрь, 16 в 13:50

Жительница Сокальщины Львовской области всю оставшуюся жизнь проведет за решеткой за убийство восьмилетнего ребенка, его матери и случайно заставшей ее соседки.

Приговор женщине объявил Верховный Суд Украины спустя почти семь лет после тройного убийства, оставив в силе решение предыдущих судебных инстанций.

Особенно тяжкое преступление произошло еще в декабре 2015 года.

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Восьмилетняя девочка погибла в тот день, когда осужденная вместе с ее матерью распивали у них дома алкогольные напитки.

Женщина убила ребенка, как только ее мать пошла к соседке за очередной бутылкой самогона.

Смерть наступила мгновенно после того, как осужденная разбила девочке голову масляным обогревателем.

Мать, увидев тело ребенка по возвращении домой, набросилась на убийцу. Но та ее оттолкнула и также стала бить обогревателем.

После восьми таких ударов гостя добила хозяйку еще двумя ударами металлическим предметом.

На следующее утро женщина наведалась в дом, чтобы убедиться, что мать с дочерью погибли, а также скрыть следы и орудия преступления.

Уже мертвому ребенку женщина еще несколько раз проткнула ножом шею, а потом, когда ее во дворе погибших заметила соседка, решила избавиться и от этой женщины.

Вероятного свидетеля преступления осужденная забила кирпичом по голове.

Задержали злоумышленницу в тот же день.

Во время судебных слушаний женщина свою вину не признавала, но после беспрекословных доказательств особо тяжкого преступления, которые предоставили прокуроры, ее все-таки заключили в тюрьму.