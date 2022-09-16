Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

На аэродроме в Мелитополе раздаются взрывы: там стоит вражеская техника

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
На аэродроме в Мелитополе раздаются взрывы: там стоит вражеская техника

Сегодня, 16 сентября, на аэродроме в оккупированном Мелитополе снова раздались мощные взрывы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, на аэродроме находится база российских оккупантов: Надеемся, что рашисты ушли в минус, как и их техника.

Сейчас смотрят

Мэр города опубликовал видео, на котором виден столб дыма, поднимающийся вдали.

Сейчас официальная информация о взрыве и потерях врага ожидается от Генштаба ВСУ.

Напомним, что 13 сентября в Мелитополе раздалась серия мощных взрывов в районе аэродрома, где российские оккупанты обустроили одну из военных баз.

15 сентября в Мелитополе снова раздавались взрывы — в южной части города.

В ночь на 16 сентября на аэродроме в очередной раз были взрывы.

Источник: Иван Федоров

Фото: Иван Федоров

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка