На аэродроме в Мелитополе раздаются взрывы: там стоит вражеская техника
Сегодня, 16 сентября, на аэродроме в оккупированном Мелитополе снова раздались мощные взрывы.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, на аэродроме находится база российских оккупантов: Надеемся, что рашисты ушли в минус, как и их техника.
Мэр города опубликовал видео, на котором виден столб дыма, поднимающийся вдали.
Сейчас официальная информация о взрыве и потерях врага ожидается от Генштаба ВСУ.
Напомним, что 13 сентября в Мелитополе раздалась серия мощных взрывов в районе аэродрома, где российские оккупанты обустроили одну из военных баз.
15 сентября в Мелитополе снова раздавались взрывы — в южной части города.
В ночь на 16 сентября на аэродроме в очередной раз были взрывы.
Источник: Иван Федоров
Фото: Иван Федоров