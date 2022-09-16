Сентябрь, 16 в 15:05

Сегодня, 16 сентября, на аэродроме в оккупированном Мелитополе снова раздались мощные взрывы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, на аэродроме находится база российских оккупантов: Надеемся, что рашисты ушли в минус, как и их техника.

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Мэр города опубликовал видео, на котором виден столб дыма, поднимающийся вдали.

Сейчас официальная информация о взрыве и потерях врага ожидается от Генштаба ВСУ.

Напомним, что 13 сентября в Мелитополе раздалась серия мощных взрывов в районе аэродрома, где российские оккупанты обустроили одну из военных баз.

15 сентября в Мелитополе снова раздавались взрывы — в южной части города.

В ночь на 16 сентября на аэродроме в очередной раз были взрывы.

Источник: Иван Федоров

Фото: Иван Федоров