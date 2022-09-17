Сентябрь, 17 в 9:22

Российские оккупационные войска всю ночь накрывали Никопольский район на Днепропетровщине Градами и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, под огонь россиян попали три общины района – Никопольская, Марганецкая и Мировская. Россияне атаковали шесть раз. Оккупанты выпустили по мирным городам и селам более 90 смертоносных снарядов.

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По предварительной информации, люди не пострадали. Но в результате вражеских обстрелов повреждены дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач.

В одном из сел Мировской общины пропала связь. Масштабы разрушений уточняются.

Ночью 17 сентября российские войска также нанесли удар по Запорожской области. Под обстрел попали многоэтажки в Степногорске. В Орехове один человек получил ранение.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Фото: Валентин Резниченко