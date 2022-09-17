Повреждены дома, авто, газопроводы: войска РФ обстреляли Никопольский район
Российские оккупационные войска всю ночь накрывали Никопольский район на Днепропетровщине Градами и тяжелой артиллерией.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, под огонь россиян попали три общины района – Никопольская, Марганецкая и Мировская. Россияне атаковали шесть раз. Оккупанты выпустили по мирным городам и селам более 90 смертоносных снарядов.
По предварительной информации, люди не пострадали. Но в результате вражеских обстрелов повреждены дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач.
В одном из сел Мировской общины пропала связь. Масштабы разрушений уточняются.
Ночью 17 сентября российские войска также нанесли удар по Запорожской области. Под обстрел попали многоэтажки в Степногорске. В Орехове один человек получил ранение.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.
Фото: Валентин Резниченко