В Николаеве исчезла вода: что произошло и когда возобновят поставки

Сентябрь, 17 в 12:29

В Николаеве произошла авария на водопроводной сети, в результате чего на территории города временно отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич. По его словам, ориентировочно до 20.00 в городе не будет воды.

Сенкевич отметил, что бригада Николаевводоканала уже проводит ремонт и делает все возможное, чтобы как можно скорее подать воду в жилые дома.

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По словам мэра, в Николаеве планируют запустить уличное освещение в октябре до 22:00. Однако этот вопрос сначала нужно согласовать с украинскими военными, проверить и подготовить к этому городские сети, отметил Сенкевич.