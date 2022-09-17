В Николаеве исчезла вода: что произошло и когда возобновят поставки
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В Николаеве произошла авария на водопроводной сети, в результате чего на территории города временно отсутствует водоснабжение.
Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич. По его словам, ориентировочно до 20.00 в городе не будет воды.
Сенкевич отметил, что бригада Николаевводоканала уже проводит ремонт и делает все возможное, чтобы как можно скорее подать воду в жилые дома.
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По словам мэра, в Николаеве планируют запустить уличное освещение в октябре до 22:00. Однако этот вопрос сначала нужно согласовать с украинскими военными, проверить и подготовить к этому городские сети, отметил Сенкевич.