Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Николаеве исчезла вода: что произошло и когда возобновят поставки

Юля Захарченко, редактор ленты
Кран з водою
Фото: Depositphotos

В Николаеве произошла авария на водопроводной сети, в результате чего на территории города временно отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич. По его словам, ориентировочно до 20.00 в городе не будет воды.

Сенкевич отметил, что бригада Николаевводоканала уже проводит ремонт и делает все возможное, чтобы как можно скорее подать воду в жилые дома.

Сейчас смотрят

По словам мэра, в Николаеве планируют запустить уличное освещение в октябре до 22:00. Однако этот вопрос сначала нужно согласовать с украинскими военными, проверить и подготовить к этому городские сети, отметил Сенкевич.

Читайте
На Николаевщине и в Кривому Рогу прогремели взрывы: что известно

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка