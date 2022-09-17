Задохнулись от недостатка кислорода: в Изюме нашли захоронение семьи с двумя детьми

Сентябрь, 17 в 19:23

В Изюме в Харьковской области после начала эксгумации тел на месте массового захоронения выясняют новые ужасающие факты преступлений российской армии.

Один из них – это убийство семьи Столпаковых: 31-летней Елены, 33-летнего Дмитрия, их общей 5-летней дочери Олеси и 8-летней сестры девочки Александры. Для старшего ребенка Дмитрий был отчимом — у девочки была другая фамилия, поэтому о ее могиле стало известно позже.

Об этом рассказала советница Офиса президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. По ее словам, семья погибла в результате бомбардировки жилого дома в Изюме на улице Первомайской.

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– На дом россияне сбросили авиабомбу, а затем прицельно добивали его из танка, пока он окончательно не разрушился. Об этом журналистам рассказали соседи. Под завалами дома погибли по меньшей мере 44 человека, — отметила Герасимчук.

Позже стало известно, что вместе с семьей погибла бабушка и дедушка детей (родители Елены). Дом долгое время оставался под обстрелами российской армии, поэтому спасти мирных жителей было невозможно. По слухам, члены семьи умерли не сразу, а задохнулись от нехватки кислорода под завалами.