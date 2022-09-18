Сентябрь, 18 в 11:35

На Харьковщине в селе Стрелечье украинские медики попали под вражеский российский обстрел. Они пытались эвакуировать пациентов психбольницы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, во время эвакуации россияне начали массированный обстрел. По предварительным данным, к сожалению, погибли четверо медицинских работников, двое пациентов ранены.

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– Медицинские работники, даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего в заведении — более 600, — добавил Синегубов.

К слову, ночью в Днепропетровской области российская армия трижды нанесла удары по Никопольскому району из Градов и тяжелой артиллерии. Сам Никополь оккупанты обстреляли дважды.

В результате вражеских обстрелов пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин – 26 и 82 лет.

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