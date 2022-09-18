В Херсоне прогремело восемь взрывов
Во временно захваченном россиянами Херсоне слышны взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В 14:29 в Херсонской области объявили воздушную тревогу. По информации местных, было слышно восемь взрывов.
По предварительным данным, они прогремели в районе киноконцертного зала Юбилейный.
Также местные паблики пишут, что прилет был по воинской части на улице Пестеля, которая находится недалеко от Юбилейного.
Напомним, вечером 17 сентября российские СМИ сообщали, что в Херсоне слышны выстрелы из автоматов и тяжелого оружия. Однако советник главы Офиса президента Алексей Арестович предположил, что это местные разборки.
В то же время руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк объяснила, что российские оккупанты пытаются устроить различные диверсии, чтобы обвинить в провокациях Вооруженные силы Украины и дискредитировать наших военных.
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Фото: Чернобаевка новости