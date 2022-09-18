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Факты / Происшествия

В Херсоне прогремело восемь взрывов

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
В Херсоне прогремело восемь взрывов

Во временно захваченном россиянами Херсоне слышны взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В 14:29 в Херсонской области объявили воздушную тревогу. По информации местных, было слышно восемь взрывов.

По предварительным данным, они прогремели в районе киноконцертного зала Юбилейный.

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Также местные паблики пишут, что прилет был по воинской части на улице Пестеля, которая находится недалеко от Юбилейного.

Напомним, вечером 17 сентября российские СМИ сообщали, что в Херсоне слышны выстрелы из автоматов и тяжелого оружия. Однако советник главы Офиса президента Алексей Арестович предположил, что это местные разборки.

В то же время руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк объяснила, что российские оккупанты пытаются устроить различные диверсии, чтобы обвинить в провокациях Вооруженные силы Украины и дискредитировать наших военных.

Больше о том, что происходит на фронте, смотрите на карте боевых действий в Украине.

Фото: Чернобаевка новости

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