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Бил ремнем и резиновыми тапочками: на Донетчине горе-отец “воспитывал” 4-летнего сына до кровоизлияний

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Бил ремнем и резиновыми тапочками: на Донетчине горе-отец “воспитывал” 4-летнего сына до кровоизлияний
Фото: Pixabay

Житель Дружковки Донецкой области побил своего 4-летного сына. Мужчина, находясь в доме бывшей жены, обвинил их общего ребенка в том, что мальчик во время посещения бабушки плохо себя вел, дебоширил и не обращал внимания на ее замечания.

Во время “воспитательного процесса” отец несколько раз ударил ребенка по ягодицам кожаным ремнем и резиновыми тапочками, а после того как тот спустя некоторое время не послушался его, снова избил тапочками. Всего ребенок получил около 20 таких ушибов.

Случай произошел 26 августа 2022 года.

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Кроме кровоизлияний и кровоподтеков в области ягодиц и бедер, медики зафиксировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга и следы других телесных повреждений, которые ребенок получил ранее.

Мужчине сообщено о подозрении в нанесении побоев с целью наказать ребенка, а также с целью его запугивания, то есть в пытках (ч. 1 ст. 127 УК Украины). Назначен ряд судебных экспертиз и проводятся безотлагательные следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование продолжается.

За жестокое обращение с ребенком горе-родителю грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

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Источник: Донецкая областная прокуратура

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