Сентябрь, 19 в 14:04

В Черниговской области задержали 32-летнюю жительницу одного из приграничных поселков. Она передавала оккупантам данные о перемещении и дислокации подразделений ВСУ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, жительница региона после начала полномасштабного вторжения наладила связи с российскими оккупантами. Она продолжила сотрудничество с врагом даже после освобождения территории.

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Колаборантка занималась сбором данных о расположении сил обороны, мест хранения вооружения и военной техники, размещении блокпостов и движении военных колонн.

– Собранные сведения злоумышленница за денежное вознаграждение передавала оккупантам с помощью одного из мессенджеров, – отметили в СБУ.

В ходе обысков у фигурантки изъяли средства коммуникации с перепиской с представителем специальных служб России.

Сейчас предательница уведомлена о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.