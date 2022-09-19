На Черниговщине разоблачили предательницу, которая сдавала россиянам координаты ВСУ
В Черниговской области задержали 32-летнюю жительницу одного из приграничных поселков. Она передавала оккупантам данные о перемещении и дислокации подразделений ВСУ.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
По данным следствия, жительница региона после начала полномасштабного вторжения наладила связи с российскими оккупантами. Она продолжила сотрудничество с врагом даже после освобождения территории.
Колаборантка занималась сбором данных о расположении сил обороны, мест хранения вооружения и военной техники, размещении блокпостов и движении военных колонн.
– Собранные сведения злоумышленница за денежное вознаграждение передавала оккупантам с помощью одного из мессенджеров, – отметили в СБУ.
В ходе обысков у фигурантки изъяли средства коммуникации с перепиской с представителем специальных служб России.
Сейчас предательница уведомлена о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.