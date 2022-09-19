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Факты / Происшествия

Оккупанты совершили еще один ракетный удар по Запорожью — что известно

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Оккупанты совершили еще один ракетный удар по Запорожью — что известно
Фото: Depositphotos

Утром 19 сентября российские захватчики нанесли еще один ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

– Утром враг нанес еще один ракетный удар. По предварительной информации, одна ракета попала в областной центр, возле реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется, – отметил он.

Старух добавил, что оккупанты также произвели обстрел неподалеку от областного центра. Попали в одно из сел Запорожского района.

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Пока известно об одном пострадавшем. Всюду уже работают соответствующие профильные службы.

Глава ОВА показал фото последствий прилета неподалеку от областного центра. В то же время фото из мест обстрелов самого Запорожья пока не выкладывают.

Напомним, ночью россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Запорожье.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 208-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Александр Старух

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