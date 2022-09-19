Оккупанты совершили еще один ракетный удар по Запорожью — что известно
Утром 19 сентября российские захватчики нанесли еще один ракетный удар по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
– Утром враг нанес еще один ракетный удар. По предварительной информации, одна ракета попала в областной центр, возле реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется, – отметил он.
Старух добавил, что оккупанты также произвели обстрел неподалеку от областного центра. Попали в одно из сел Запорожского района.
Пока известно об одном пострадавшем. Всюду уже работают соответствующие профильные службы.
Глава ОВА показал фото последствий прилета неподалеку от областного центра. В то же время фото из мест обстрелов самого Запорожья пока не выкладывают.
Напомним, ночью россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Запорожье.
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Фото: Александр Старух