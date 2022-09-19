Сентябрь, 19 в 12:04

В ночь на 19 сентября российские войска нанесли очередные ракетные удары по территории Николаевской области, разрушив гражданскую инфраструктуру.

Как проинформировал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, в результате вражеских обстрелов пострадал областной центр – Николаев и несколько районов.

В частности, Николаев подвергся обстрелам после полуночи. Один из российских снарядов попал во двор частного дома, полностью разрушено хозяйственное здание. Пострадали и несколько жилых домов, в которых выбиты окна и двери, повреждена кровля. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

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Пожары, поврежденные дома и больница: РФ ночью ударила ракетами по Николаевской области / 11 фотографий

На одном из участков в Николаеве повреждено до 300 м контактной линии трамвайной сети, которую уже ремонтируют специалисты.

В 04:10 войска РФ обстреляли центр города Новая Одесса (Николаевский район). Там повреждены частные дома, аптека, магазин, торговые киоски. Возник пожар в гараже на территории частного домовладения. Пострадавших, к счастью, нет.

По Березнеговатской общине (Баштанский район), которая находится возле линии фронта, враг ударил тремя реактивными снарядами из системы залпового огня Смерч. Повреждена больница, а также солнечная электростанция. Кроме того, вражеским обстрелам подверглись несколько сел и станция Березнеговатое.

Днем 18 сентября оккупанты обстреляли окрестности села Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений там нет.

В Вознесенском районе в 00:20 войска РФ совершили ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской АЭС. В результате удара раздался мощный взрыв всего в 300 м от реакторов. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Диаметр воронки от взрыва ракеты составляет 4 м, а глубина – 2 м.

Пожары, поврежденные дома и больница: РФ ночью ударила ракетами по Николаевской области / 4 фотографии

Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, а также три высоковольтных линии электропередачи. Все три энергоблока АЭС сейчас работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала нет.

По данным ГСЧС Украины, спасатели ликвидировали два пожара, возникших в результате ночного ракетного удара.

Пожары, поврежденные дома и больница: РФ ночью ударила ракетами по Николаевской области / 8 фотографий

В частности, ночью после обстрела произошел пожар в складском здании в Заводском районе Николаева на площади 50 кв. м. Спасатели его ликвидировали.

Еще один пожар возник после попадания боеприпасов и их обломков в г. Новая Одесса. Там горел гараж в частном домовладении. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 20 кв. м.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 208-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Ким

Автор фото: Даниил Слиж

Фото: Владимир Зеленский, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности