Сентябрь, 19 в 17:10

Сегодня, 19 сентября, в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Информация о взрывах требует официального подтверждения от городской администрации.

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На данный момент тревога звучит в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

14 сентября армия РФ обстреляла ракетами Кривой Рог — оккупанты нанесли удар по гидравлическим сооружениям города, в результате чего начался значительный отток воды.

16 сентября оккупанты ударили ракетами по критической инфраструктуре Кривого Рога – нанеся серьезные разрушения гидротехнических сооружений.