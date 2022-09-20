Сентябрь, 20 в 20:28

Сегодня, 20 сентября, в Запорожье во время воздушной тревоги были слышны мощные звуки взрывов.

Об этом сообщил глава Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, в самом Запорожье вражеские прилеты не зафиксированы. А те взрывы, которые слышали горожане – это эхо из области.

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— Вражеской атаке подверглись четыре населенных пункта Запорожского района. По предварительной информации, обстрелы велись из реактивных систем С-300, – рассказал Анатолий Куртев.

Утром 19 сентября российские оккупанты ракетами ударили по Запорожью. Одна ракета попала в областной центр, у реки Днепр.