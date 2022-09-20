Сентябрь, 20 в 20:44

Вооруженные силы Украины нанесли удар по ГЭС в Новой Каховке, чтобы не дать оккупантам отремонтировать проезд по шлюзу.

Об этом сообщают в соцсетях.

Пока эта информация требует официального подтверждения, однако известно, что захватчики всеми силами пытаются починить проезд в зоне шлюза.

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Около 19:00 техника оккупантов была направлена на транспортировку через ГЭС. Впоследствии ВСУ нанесли удар по ГЭС.

Ранее в Оперативном командовании Юг сообщили, что оккупанты не смогли обустроить альтернативную переправу через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого. ВСУ уничтожили переправу.