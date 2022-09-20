Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В оккупированной Новой Каховке вблизи ГЭС раздались мощные взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

Вооруженные силы Украины нанесли удар по ГЭС в Новой Каховке, чтобы не дать оккупантам отремонтировать проезд по шлюзу.

Об этом сообщают в соцсетях.

Пока эта информация требует официального подтверждения, однако известно, что захватчики всеми силами пытаются починить проезд в зоне шлюза.

Сейчас смотрят

Около 19:00 техника оккупантов была направлена на транспортировку через ГЭС. Впоследствии ВСУ нанесли удар по ГЭС.

Ранее в Оперативном командовании Юг сообщили, что оккупанты не смогли обустроить альтернативную переправу через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого. ВСУ уничтожили переправу.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка