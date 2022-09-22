Под Харьковом четверо человек взорвались на боеприпасах, оставленных оккупантами

Сентябрь, 22 в 15:42

В Харьковской области фиксируют последствия очередных преступлений российской армии на освобожденной территории Украины. В частности, в деоккупированном селе Макарово четверо жителей взорвались на боеприпасах, которые оставили захватчики во время бегства.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в середине сентября трое мужчин в возрасте 59, 65 и 67 лет погибли на месте подрыва, а 60-летняя женщина умерла в больнице спустя несколько дней от травм.

По предварительной версии следствия, четыре человека передвигались по территории села на мотоблоке, когда взорвались на растяжке, установленной российскими военными. Специалисты провели эксгумацию трех тел погибших, которые направили на судебно-медицинские экспертизы.

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Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Согласно действующему законодательству, за преступление наказывают тюремным заключением до 15 лет или пожизненным лишением свободы.