Сентябрь, 22 в 16:04

В Одессе 36-летний мужчина до смерти избил свою сожительницу за то, что та поздно вернулась домой.

Пьяный мужчина устроил женщине сцену ревности, когда та поздно пришла домой. Он беспощадно побил ее бутылкой и выставил за дверь. От полученных травм 31-летняя потерпевшая скончалась прямо в лифте.

Мужчина сам сообщил в полицию, когда обнаружил тело сожительницы. Полицейские изъяли разбитую бутылку, которой фигурант избивал потерпевшую.

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Его задержали, за содеянное правонарушителю грозит до 10 лет тюрьмы.

Избил бутылкой и выставил за дверь: в Одессе мужчина из ревности убил свою сожительницу / 3 фотографии

К слову, домашнее насилие недавно произошло и в Донецкой области. Там мужчина, находясь в доме бывшей жены, избил 4-летнего сына ремнем и резиновыми тапочками. Всего ребенок получил около 20 таких ударов.