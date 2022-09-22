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Избил бутылкой и выставил за дверь: в Одессе мужчина из ревности убил свою сожительницу

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Избил бутылкой и выставил за дверь: в Одессе мужчина из ревности убил свою сожительницу
Фото: Нацполиция

В Одессе 36-летний мужчина до смерти избил свою сожительницу за то, что та поздно вернулась домой.

Пьяный мужчина устроил женщине сцену ревности, когда та поздно пришла домой. Он беспощадно побил ее бутылкой и выставил за дверь. От полученных травм 31-летняя потерпевшая скончалась прямо в лифте.

Мужчина сам сообщил в полицию, когда обнаружил тело сожительницы. Полицейские изъяли разбитую бутылку, которой фигурант избивал потерпевшую.

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Его задержали, за содеянное правонарушителю грозит до 10 лет тюрьмы.

Избил бутылкой и выставил за дверь: в Одессе мужчина из ревности убил свою сожительницу / 3 фотографии

К слову, домашнее насилие недавно произошло и в Донецкой области. Там мужчина, находясь в доме бывшей жены, избил 4-летнего сына ремнем и резиновыми тапочками. Всего ребенок получил около 20 таких ударов.

Источник: Нацполиция
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