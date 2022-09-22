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Факты / Происшествия

В Киеве известный блогер снимал стримы с дискредитацией ВСУ

Ольга Тетеріна, редактор ленты
В Киеве известный блогер снимал стримы с дискредитацией ВСУ
Фото: СБУ

В Киеве задержали блогера, снимавшего для российских СМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ. Вероятно, речь идет об основателе портала dtp.kiev.ua Владиславе Антонове.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

– Злоумышленник занимался дискредитацией военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов. С этой целью он снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона, — отметили в СБУ.

По информации правоохранителей, во время съемок он оскорблял украинских защитников, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей. Видео подозреваемый публиковал на собственной интернет-платформе и распространял через соцсети.

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В СБУ добавили, что этот контент широко использовали российские пропагандисты для подготовки заказных эфиров и фейковых “новостей” по поводу общественно-политической ситуации в Украине. В частности, спецслужбы России использовали его видео для распространения дезинформации о патриотических настроениях жителей Киевской области.

В Киеве известный блогер снимал стримы с дискредитацией ВСУ / 4 фотографии

Кроме того, блогер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за публикации в поддержку Сил обороны.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему) УК Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Источник: СБУ
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