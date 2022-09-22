Сентябрь, 22 в 9:57

Оккупанты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове. Они уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами российских захватчиков.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

К слову, по информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 55 510 своих военных. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 400 российских захватчиков.

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Еще в мае начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Владимир Лямзин сообщал, что Украина готова отдать тела оккупантов, погибших на нашей земле, Российской Федерации.

Но тогда страна-агрессор не торопилась забирать своих солдат.

Тем временем президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, в ходе которой в ряды оккупационной российской армии планируют призвать 300 тыс. резервистов.

Фото: Сергей Братчук