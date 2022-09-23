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Факты / Происшествия

Показали местные жители: в Харьковской области нашли еще одну братскую могилу

Юля Захарченко, редактор ленты
Ізюм, братська могила
Фото: Факты ICTV

В Харьковской области обнаружили новую братскую могилу, в которой российские оккупанты похоронили погибших людей.

– В ближайшее время туда прибудут специализированные следственно-оперативные группы для проведения следственных действий, – сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, приблизительно такая же ситуация наблюдается в других деоккупированных городах Харьковщины, а в Казачьей Лопане в райотделе нашли российскую пыточную.

По словам местных, некоторых жителей захватчики увезли с собой во время отступления, чтобы не оставлять следы преступлений армии РФ.

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Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Клименко отметил, что в Волчанске отсутствует электричество, газ, вода, а также связь. А райотдел изуродован, осквернен символикой российских захватчиков и засорен разными вещами, которые украли оккупанты у местных жителей.

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