Показали местные жители: в Харьковской области нашли еще одну братскую могилу

Сентябрь, 23 в 20:01

В Харьковской области обнаружили новую братскую могилу, в которой российские оккупанты похоронили погибших людей.

– В ближайшее время туда прибудут специализированные следственно-оперативные группы для проведения следственных действий, – сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, приблизительно такая же ситуация наблюдается в других деоккупированных городах Харьковщины, а в Казачьей Лопане в райотделе нашли российскую пыточную.

По словам местных, некоторых жителей захватчики увезли с собой во время отступления, чтобы не оставлять следы преступлений армии РФ.

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Клименко отметил, что в Волчанске отсутствует электричество, газ, вода, а также связь. А райотдел изуродован, осквернен символикой российских захватчиков и засорен разными вещами, которые украли оккупанты у местных жителей.