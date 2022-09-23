Россияне ударили по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие
Российские оккупанты ночью 23 сентября ракетами обстреляли областной центр и города в Запорожском районе.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
— В Запорожье разрушен объект гражданской инфраструктуры, повреждены дома и автомобили вокруг. Сейчас известно о трех пострадавших, они с легкими травмами госпитализированы, — отметил он.
По словам Старуха, разрушения потерпел еще один объект в Запорожье. Также одна из ракет попала в стройку вблизи города в Запорожском районе. Пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы.
Напомним, что информация о попадании в объекты инфраструктуры Запорожья появилась примерно в 00:17.
22 сентября российские захватчики выпустили по Запорожью девять ракет С-300, есть разрушения, из-под завалов достали шесть человек.
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Фото: Кирилл Тимошенко