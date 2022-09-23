Сентябрь, 23 в 10:11

Российские оккупанты ночью 23 сентября ракетами обстреляли областной центр и города в Запорожском районе.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

— В Запорожье разрушен объект гражданской инфраструктуры, повреждены дома и автомобили вокруг. Сейчас известно о трех пострадавших, они с легкими травмами госпитализированы, — отметил он.

По словам Старуха, разрушения потерпел еще один объект в Запорожье. Также одна из ракет попала в стройку вблизи города в Запорожском районе. Пострадавших нет.

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Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним, что информация о попадании в объекты инфраструктуры Запорожья появилась примерно в 00:17.

22 сентября российские захватчики выпустили по Запорожью девять ракет С-300, есть разрушения, из-под завалов достали шесть человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 212-е сутки.

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Фото: Кирилл Тимошенко