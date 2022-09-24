Сентябрь, 23 в 21:43

В Одессе снова прогремели мощные взрывы, однако воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Вероятно, это могла быть повторная атака российских оккупантов дронами-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Днем 23 сентября россияне атаковали Одессу беспилотниками-камикадзе с моря, в результате чего разрушено административное здание и погиб один человек.

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Зенитникам удалось всего сбить по меньшей мере шесть беспилотников в небе на территории Украины.

По состоянию на 23 сентября 21:43, сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.