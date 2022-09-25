В Алчевске в Луганской области произошел взрыв на вражеском складе
Во временно оккупированном россиянами Алчевске в Луганской области произошел взрыв.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
— Хлопок в Алчевске. Вражеский склад. До сих пор грохочет, — отметил он.
Гайдай также рассказал, что в Счастье подожгли избирательный участок. В Старобельске голосуют в кустах возле магазинов.
– Найти кусты легко, ведь рукописная табличка “голосовать здесь” и человек с автоматом – об этом информируют, – говорит глава ОВА.
По его словам, в Сватовском районе также зафиксировали хлопок, а в Маньковке взлетели на воздух вражеские казармы, пострадал фермер-коллаборант.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Сергей Гайдай