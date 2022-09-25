Сентябрь, 25 в 14:08

Во временно оккупированном россиянами Алчевске в Луганской области произошел взрыв.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Хлопок в Алчевске. Вражеский склад. До сих пор грохочет, — отметил он.

Гайдай также рассказал, что в Счастье подожгли избирательный участок. В Старобельске голосуют в кустах возле магазинов.

Сейчас смотрят

– Найти кусты легко, ведь рукописная табличка “голосовать здесь” и человек с автоматом – об этом информируют, – говорит глава ОВА.

По его словам, в Сватовском районе также зафиксировали хлопок, а в Маньковке взлетели на воздух вражеские казармы, пострадал фермер-коллаборант.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Гайдай